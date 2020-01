Franse politie doodt man die wandelaars aanviel met mes

Gistermiddag rond 14 uur brak plots paniek uit in het Parc des Bruyères in Villejuif. Volgens procureur Laure Beccuau van Créteil stak een onbekende wandelaars in de rug met een mes. Een van de slachtoffers, een 56-jarige man uit de streek, stierf aan zijn verwondingen. Volgens de burgemeester van Villejuif, Franck Le Bohellec, was de man aan het wandelen met zijn echtgenote. “Hij wilde zijn vrouw beschermen en kreeg een messteek die hem fataal werd.”

Twee andere slachtoffers raakten zwaargewond maar zouden niet in levensgevaar zijn. Ze zijn naar het ziekenhuis afgevoerd.

De Franse politie was zeer snel na de eerste oproep ter plaatse. De dader werd na een korte klopjacht met drie kogels doodgeschoten door de politie. Over het motief is nog niets bekend maar een terroristisch misdrijf wordt niet uitgesloten. Vrijdag in de vooravond kwam de terreurmagistraat van het parket ter plaatse.