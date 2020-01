Nutella-baas investeert 340 miljoen euro in zijn Belgisch overnamefonds

Giovanni Ferrero, de grote baas van de groep boven topmerken als Nutella, Tic Tac en Kinder, heeft 340 miljoen euro extra gepompt in zijn Belgische handelsfonds CTH Invest. Dat zit nu op een berg van 1,7 miljard euro, zo blijkt uit een melding in het Staatsblad.

Ferrero richtte CTH Invest op in 2016 om er, los van het familiebedrijf, in eigen naam overnames mee te financieren. De Italiaan, wiens vermogen door Bloomberg wordt geraamd op 31,7 miljard dollar, kocht er onder meer het Belgische koekjesmerk Delacre mee, de Amerikaanse snoepfabrikant Ferrara Candy en het Deense koekjesbedrijf Kelsen. Of Giovanni Ferrero op nieuwe overnameplannen broedt, is niet bekend. (krs)