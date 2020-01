Lufthansa en Air France-KLM in duikvlucht

De aandelen van Lufthansa en Air France-KLM kregen vrijdag een flinke optater op de beurs: zij gingen er respectievelijk 6 en 7 procent op achteruit.

Vliegtuigaandelen beleefden vrijdag wereldwijd een slechte dag. De stijgende spanningen tussen de VS en Iran, na de Amerikaanse aanval waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven kwam (zie p. 2-3), zetten de aandelenmarkten onder druk. Vooral luchtvaartaandelen scoren slecht. Dat is vaak het geval bij geopolitieke spanningen. Beleggers vrezen voor stijgende olieprijzen, die de kerosinekosten de hoogte injagen. Dat die vrees niet ijdel is, bleek al snel: vrijdag steeg de olieprijs naar het hoogste peil in vier maanden.

Lufthansa, de moedermaatschappij van Brussels Airlines, verloor 6,53 procent in Frankfurt. Niet alleen door het Amerikaans-Iraanse conflict, maar ook doordat een aantal analisten hun advies en koersdoel verlaagde door een nieuwe stakingsgolf bij dochtermaatschappij Germanwings. Daardoor moesten 180 vluchten worden geschrapt in drie dagen tijd, en dat in volle vakantieperiode.

Ook bij Air France-KLM, dat vrijdag 7,92 procent verloor, ligt sociale onrust mee aan de basis van het grote verlies. Twee vakbonden hebben aangekondigd dat ze van maandag tot donderdag het werk willen neerleggen uit protest tegen de geplande pensioenhervorming in Frankrijk.

Zoals wel vaker in tijden van onrust schieten beleggingen die als ‘veilig’ worden beschouwd omhoog. Dat is in het bijzonder het geval voor goud, dat vrijdag piekt tot 1.544 dollar per ounce. (krs, blg)