Oorlog om verkiezingen te winnen? Succes niet verzekerd

Een oorlog beginnen om de eigen populariteit op te schroeven. Niemand minder dan Donald Trump zelf beschuldigde er zijn voorganger herhaaldelijk van. In november 2011 tweette hij: “Obama zal een oorlog met Iran beginnen om herkozen te raken”. Die boodschap herhaalde hij in de volgende maanden en jaren nog vier keer.

Maar we zijn nu in het verkiezingsjaar 2020, en in het Witte Huis heeft Donald Trump met de liquidatie van de nummer twee van Iran zonet zelf een riskante gok gewaagd die hem op de rand van oorlog brengt. “Hij wil het nieuws domineren”, zegt David Criekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. “Zodat het niet gaat over zijn impeachment of over Noord-Korea, waar het is misgelopen, maar wel over Iran. Zodat hij naar de verkiezingen kan trekken als de sterke man die Teheran durft aan te pakken.”

Het blijft een gok. Want een oorlog beginnen tijdens de eerste ambtstermijn is geen garantie op succes. Vraag maar Harry S. Truman, die zich mee door de bloedige Koreaanse oorlog niet herverkiesbaar stelde. Of Lyndon B. Johnson, die vroegtijdig opgaf toen in Vietnam de Vietcong de Amerikanen in de vernieling vochten.

“Dynamiet in een kruitvat”

De ironie wil dat Trump altijd beloofd heeft dat hij een einde wou maken aan de ‘eindeloze oorlog’ in Het Midden-Oosten. De troepen terughalen: het was een van zijn belangrijkste campagnebeloftes. Maar met deze actie bereikt hij volgens de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders precies het omgekeerde. “Het brengt een nieuwe oorlog juist weer dichterbij.”

In Washington wordt volgens de partij­lijnen gereageerd. De Republikeinen jubelen dat met Qassem Soleimani een gevaarlijke man is uitgeschakeld die een dreiging voor de VS vormde. De Democraten trekken dat niet in twijfel, maar eisen wel uitleg. Democratisch presidentskandidaat Joe Biden, die Obama’s vicepresident was, sprak van een “ondoordachte actie, alsof je dynamiet gooit in een kruitvat”. Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis, noemde de actie “provocerend en disproportioneel” en riep op tot dringend overleg. De Democratische leiders in het Congres waren vooraf niet op de hoogte gebracht.