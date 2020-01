Karel Van Eetvelt broedt op politieke beweging: “Het moet radicaal vernieuwend zijn”

Febelfin-voorzitter Karel Van Eetvelt heeft plannen om een nieuwe politieke beweging op poten te zetten. De plannen zijn pril, maar hij is in gesprek met een groep mensen, zegt Van Eetvelt in een interview met De Morgen. “Het moet radicaal vernieuwend zijn.”

Nog niet zo lang geleden zoemde zijn naam nadrukkelijk rond als mogelijk kandidaat-voorzitter van CD&V. Uiteindelijk drukte Van Eetvelt die geruchten zelf de kop in: het partijvoorzitterschap was geen persoonlijke ambitie. Toch was duidelijk dat het kriebelde bij de voorzitter van bankenfederatie Febelfin.

Van Eetvelt, die uitvoerige gesprekken had met de twaalf CD&V’ers die de partij moesten doorlichten, wilde de christendemocraten graag een nieuw gelaat geven. Maar hij botste op te veel muren en behoudsgezindheid. “Ik wil me graag nuttig maken in een nieuwe politieke beweging”, stelt Van Eetvelt nu.

“Het moet radicaal vernieuwend zijn”

Hoe die er moet uitzien, moet heten, wie er deel van uitmaakt en welke rol Van Eetvelt opneemt voor of achter de schermen, is nog voer voor discussie. Op dit moment lopen gesprekken met mensen binnen en buiten de politiek, maar Van Eetvelt hoedt zich ervoor om namen te lossen.

Wel duidelijk is dat Van Eetvelt geen deel wil uitmaken van het politieke establishment en in de eerste plaats een antwoord wil bieden op het discours van partijen als Vlaams Belang en PVDA. Daar moet een open, vooruitstrevend en tolerant alternatief tegenover worden gezet, luidt het. Een beweging die ook ruimte geeft aan burgerinspraak.