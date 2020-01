Overwegend droog laatste weekend van de kerstvakantie

Er zijn zaterdagochtend nog lage wolkenvelden in de Ardennen, die daar voor slechte zichtbaarheid kunnen zorgen. Elders zijn er bredere opklaringen. In de namiddag wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt, met enkele buitjes langs de grens met Nederland en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 2 of 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Laag-België. Er staat een meestal matige of aan zee vrij krachtige wind die draait van west naar noordwest, zegt het KMI.