Wouter Torfs: “Europa moet het gratis terugsturen van pakjes verbieden”

Als klanten online schoenen bij Torfs bestellen, dan keert een op de vier schoendozen naar de winkel terug. Gratis retour is daardoor niet houdbaar, zegt CEO Wouter Torfs zaterdag in een interview met De Morgen en Het Laatste Nieuws. “Maar uiteraard gaan wij klanten niet laten betalen als de grote jongens dat ook niet doen. Vandaar dat ik voorstel dat de overheid ingrijpt.”

“Zoiets moet niet op Belgisch niveau geregeld worden, want het grootste deel van de e-commerce in ons land komt uit het buitenland. Dus moet Europa aan bedrijven opleggen dat ze een extra prijs moeten vragen als klanten hun pakjes terugsturen. Als je dan tien paar schoenen bestelt en je stuurt er negen terug, loopt de rekening wel op.”

“Ik vind absoluut dat we de boot van de e-commerce in ons land hebben gemist. In België is de regeling voor de nachtarbeid pas in 2016 tot stand gekomen. En die regeling schuift dan nog alles door naar de bedrijven, die er cao’s over moeten sluiten. In andere bedrijven slepen die regelingen zelfs nog aan”, stelt Torfs.

“Het transport van een paar schoenen kost ons 3 euro. Wij moeten dat twee keer betalen als die schoenen teruggestuurd worden. Voor ons is die kostprijs niet problematisch. Maar ik kaart het aan omdat ik vind dat het een maatschappelijk probleem is. Ik wil aan het publiek meegeven dat als ze in buitenlandse webshops bestellen, ze zich moeten realiseren dat er dan ook geen belastingen betaald worden in België. En er hier geen investeringen gebeuren.”