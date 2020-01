De dienstverlening bij De Lijn verloopt zaterdag normaal. Dat bevestigt een woordvoerster van de openbaarvervoersmaatschappij. Vrijdag was de laatste dag van de staking van ACOD.

Vrijdag was de hinder in Vlaanderen nog aanzienlijk door de staking van de socialistische vakbond. De grootste hinder was er in de provincie Antwerpen, waar de hele dag nagenoeg geen bussen en trams van De Lijn reden door een staking in de dispatching.

De Lijn verwacht voorlopig ook geen nieuwe staking.