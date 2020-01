Amerikaanse voetbalploeg annuleert stage in Qatar na conflict VS-Iran

De Amerikaanse nationale voetbalploeg heeft een stage in Qatar geannuleerd “gezien de ontwikkeling van de situatie in de regio”. Dat heeft de Amerikaanse voetbalbond vrijdag aangekondigd.

De beslissing kwam er enkele uren nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani in de Iraakse hoofdstad Bagdad om het leven kwam bij een Amerikaanse raketaanval. Daardoor dreigt een escalatie van geweld in het Midden-Oosten.

De stage was voorzien van 5 tot 25 januari in Doha. De Amerikaanse spelers konden zo wennen aan het land waar in 2022 het WK zal doorgaan. Nu zullen de trainingen plaatsvinden in de VS.