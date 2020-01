Waarom Greta Thunberg haar naam plots verandert naar “Sharon”

Greta Thunberg heeft van tegenstanders al allerlei bijnamen gekregen, maar “Sharon” was daar nooit bij. Tot nu.

Met dank aan de BBC-quiz ‘Celebrity Mastermind’, waar donderdagavond de vraag werd gesteld “Wat is de naam van de bekende Zweedse klimaatactiviste die het boek ‘No One Is Too Small To Make A Difference’ schreef?”. De kandidate in kwestie schudde radeloos met het hoofd, en waagde een gokje: “Sharon?”

2020 is cancelled pic.twitter.com/aGDZCTTQmb — Mark Smith (@marksmithstuff) January 2, 2020

Het bizarre vreemde antwoord van de kandidate, en de komische manier waarop ze dat gaf, gingen snel viraal. Ook Thunberg kreeg het bijgevolg snel onder ogen, want ze veranderde haar naam op Twitter meteen naar Sharon.

Foto: Twitter

Het is niet de eerste keer dat Thunberg haar naam op Twitter aanpast. In december wijzigde ze die naar “Een tiener die werkt aan haar woedeprobleem”, nadat de Amerikaanse president Trump haar in die bewoordingen had uitgelachen na een toespraak van Thunberg voor de VN.

