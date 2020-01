Kustwacht start grote zoekactie naar auto door mysterieuze video: “Moedwillig, een ongeval of kwaad opzet?”

In Californië zoeken de kustwacht en de brandweer koortsachtig op zoek naar een voertuig en eventuele inzittenden nadat een mysterieuze video opdook. Een getuige meldde dat hij een auto over een klif zag rijden en in de diepte zag verdwijnen. Ter plaatste vond de brandweer auto-onderdelen, maar het is niet duidelijk of die van het ongeval in de video komen. De ordediensten vonden vrijdag geen spoor van een auto. “Moeilijk te zeggen wat er is gebeurd”, klinkt het. “Was het met opzet, een ongeval of kwaad opzet?”