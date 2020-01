Iran dreigt Amerikanen te treffen waar het kan: “35 doelwitten binnen ons bereik”

Terwijl rouwende Iraniërs door de straten trekken (links), dreigt de Revolutionaire Gard met wraak (foto’s van een parade in Teheran) Foto: dpa, afp, ap

Iran belooft wraak te nemen voor de dood van generaal Qassem Soleimani. Het land zal Amerikanen treffen overal waar ze binnen het bereik komt, zegt een commandant van de Revolutionaire Garde.

Generaal Gholamali Abuhamzeh, commandant van de Revolutionaire Garde in de provincie Kerman, noemt in een interview met het Iraanse persagentschap Tasnim een reeks mogelijke doelwitten voor Iran. Volgens hem heeft Iran het recht om zich te wreken op de Verenigde Staten.

Abuhamzeh noemt daarbij expliciet de Perzische Golf, waar een belangrijk deel van de ruwe olie passeert.

“De Straat van Hormuz is een vitaal punt voor het Westen. Veel Amerikaanse destroyers en oorlogsschepen passeren daar”, zegt de generaal. Volgens hem heeft Iran mogelijke doelwitten al lang op het oog. “Ongeveer 35 Amerikaanse doelwitten in de regio en in Tel Aviv zijn binnen ons bereik.”

