“Auto’s binnen vier jaar 3.000 tot 5.000 euro duurder”: waarom gaan de prijzen met zo’n ruk de hoogte in?

Volgens Audi-baas Bram Schot zal de prijs van de gemiddelde auto de komende jaren fors stijgen. “Met drie- tot vijfduizend euro over vier jaar”, aldus de Nederlander. Een gevolg van de gigantische investeringen in elektrisch rijden, die de auto-industrie ook zullen dwingen om te snoeien in modellen, en mogelijk ook het einde zullen betekenen voor sommige merken.