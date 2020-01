Slachtoffers van Michael Jackson kunnen dan toch klacht indienen tegen overleden popster

Twee mannen die zeggen dat ze als kind misbruikt werden door de intussen overleden Amerikaanse popster Michael Jackson, kunnen wel degelijk naar de rechtbank stappen. Dat heeft een rechtbank in beroep in Californië beslist, zo melden Amerikaanse media.

James Safechuck en Wade Robson zeggen dat ze als kind seksueel misbruikt werden door de zanger. Ze hebben daarover ook getuigenissen afgelegd in de spraakmakende documentaire Leaving Neverland. Hun gerechtelijke klacht werd in 2014 echter afgewezen door de rechtbank. De wet schreef namelijk voor dat klachten over kindermisbruik vóór de 26ste verjaardag van de klager ingediend moeten worden.

Maar op 1 januari is die leeftijd opgetrokken naar 40 jaar. Een Californische rechtbank heeft daarop in beroep geoordeeld dat de twee alsnog een klacht kunnen indienen tegen MJJ Productions en MJJ Ventures, twee van Jacksons bedrijven.

De advocaat van de twee mannen heeft verheugd gereageerd op die uitspraak. “We zijn blij dat het hof van beroep de zeer sterke bescherming heeft erkend die Californië voor kinderen voorziet”, zegt Vince Finaldi in een mededeling die verspreid werd naar Amerikaanse media. “We kijken ernaar uit om deze zaken voor de rechter te brengen.”

“De uitspraak van het hof van beroep heeft de rechtszaken tegen Michael Jackson nieuw leven ingeblazen”, klinkt het bij Howard Weitzman, die de belangen van Jacksons ondernemingen verdedigt. Hij noemt het “absurd” dat medewerkers van The King of Pop “op de een of andere manier verantwoordelijk worden gesteld voor seksueel misbruik dat nooit heeft plaatsgevonden”.