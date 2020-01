Politie speurt Zennebedding af met helikopter op zoek naar vermiste Frederik Vanclooster

Vilvoorde - In de zoektocht naar Frederik Vanclooster, de 21-jarige jongeman die in de nacht van 31 op 1 januari verdween, is zaterdagvoormiddag met een helikopter de bedding van de Zenne afgezocht. Dat melden Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door Alain Remue van de Cel Vermiste Personen van de federale politie. De Brusselse brandweer heeft met een sonarboot en een duikploeg ook een deel van het kanaal Brussel-Schelde afgezocht.

Woensdag en donderdag was in Vilvoorde op het land gezocht naar sporen van de vermiste student en zowel donderdag als vrijdag hadden sonarboten een groot deel van het kanaal Brussel-Schelde afgezocht. Die zoektochten hadden geen resultaat opgeleverd en vrijdagnamiddag was gemeld dat er tot dinsdag zou gewacht worden om opnieuw op het kanaal te zoeken.

“Maar dat wil niet zeggen dat we intussen geen andere dingen konden doen”, zegt Alain Remue. “Eén van die dingen was het afspeuren van de bedding van de Zenne. De weersomstandigheden waren daarvoor vandaag perfect dus hebben we met een helikopter van de federale politie de Zenne afgezocht tussen Vilvoorde en het Zennegat in Mechelen. Dat heeft helaas geen resultaat opgeleverd.”

Brandweer

Zaterdagvoormiddag voerde de Brusselse brandweer ook een zoekactie uit op het kanaal Brussel-Schelde, tussen het viaduct van de Brusselse Ring en de Kruitfabriek.

“Die mensen hadden een oefening gepland en in plaats van die in Brussel te houden, hebben ze aangeboden die op het kanaal te doen, om zo te helpen bij de speurtocht”, zegt Alain Remue. “We zijn graag op dat aanbod ingegaan. Ook dat leverde helaas geen resultaat op zodat we ditmaal waarschijnlijk wel tot dinsdag zullen wachten. Intussen vragen we nog steeds aan iedereen die langs het kanaal loopt en iets opmerkt, om de politie en de hulpdiensten te verwittigen.”