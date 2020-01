Moeder vraagt haar echtgenoot om haar eerder te redden dan haar baby, maar krijgt kritiek op “walgelijke” keuze

Een Amerikaanse vrouw die haar echtgenoot vroeg om haar leven te redden voor dat van hun baby, als er problemen zouden opduiken tijdens de bevalling, kon daarvoor op weinig begrip rekenen bij haar vrienden.

Wie op het punt staat te bevallen, wordt geconfronteerd met een waslijst keuzes. Thuis bevallen of in het ziekenhuis? Epidurale of niet? Hoe noemen we de baby? Maar één keuze die niemand ooit wil (moeten) maken, is die tussen het leven van de moeder of de baby bij problemen tijdens de bevalling.

Veel mensen willen zelfs niet nadenken over dat scenario, maar anderen doen dat bewust wel en communiceren die keuze ook aan hun partner. Een Amerikaanse moeder die de moeilijke keuze maakte om haar echtgenoot te vragen om haar bij levensbedreigende complicaties eerder te redden dan hun baby, deed haar verhaal op de socialenetwerksite Reddit.

“Mijn dochter is twee jaar geleden geboren. De bevalling verliep eerst vlot, maar na 32 weken kreeg ik zwangerschapsdiabetes. Daarom plande mijn gynaecoloog een bevalling met keizersnede. Ik had daar geen problemen mee, ik wilde gewoon dat mijn baby veilig ter wereld kon komen. Maar voor we naar het ziekenhuis vertrokken, praatte ik met mijn man. Ik vroeg hem om, als er iets gebeurde en hij moest kiezen tussen mij en onze baby, om alsjeblieft voor mij te kiezen. Hij ging daarmee akkoord.”

“Walgelijke keuze”

De geboorte van de vrouw verliep gelukkig zonder problemen, maar tijdens een gesprek met een vriendin kwam de kwestie opnieuw ter sprake. “Toen we dachten aan een tweede kind, zei ik dat een zwangerschap me minder angst aanjaagde dan opnieuw bevallen. Dus zei ik mijn man opnieuw rechtuit dat ik bang was dat ik mijn dochter zonder moeder zou achterlaten als we haar een broertje of een zusje zouden proberen te geven. Dus bleef ik bij mijn eerdere beslissing.”

De vrouw kon echter op weinig begrip rekenen voor die keuze. “Mijn vrienden vonden mijn redenering walgelijk, en vonden dat ik mijn man voor een onmogelijk beslissing stelde door hem te vragen om zijn baby te vermoorden (dat waren hun woorden). Maar ik ben gewoon graag voorbereid op het slechtste scenario. Niemand denkt graag na over wat er verkeerd kan lopen bij een zwangerschap, maar ik vind dat iedereen toch even moet overwegen wat ze zelf zouden doen.”

“Vrouwen zijn niet alleen baarmoeders”

De vrouw vroeg de surfers of ze daaraan fout deed, maar kreeg veel steun. “Je moet dit soort gesprekken voeren, zeker bij een moeilijke zwangerschap”, klinkt het bij de ene. “Ik geef je volledig gelijk: vrouwen zijn niet alleen baarmoeders, maar mensen met rechten. Een dokter of vroedvrouw die gelooft dat het leven van de moeder ondergeschikt is aan dat van haar baby, is misogyn.