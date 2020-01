Bewakingscamera filmt moment van luchtaanval op Soleimani

Het Iraakse tv-kanaal Ahad TV heeft beelden vrijgegeven van wat de luchtaanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani zouden zijn. In totaal vielen minstens acht doden, onder wie ook de nummer twee van al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis. De raketaanval op de luchthaven van Bagdad kwam er op bevel van Donald Trump, die Soleimani “de grootste terrorist ter wereld” noemde in een persconferentie.

