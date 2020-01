Bestuurder merkt 85-jarige vrouw te laat op: slachtoffer in levensgevaar naar ziekenhuis

Hoboken - In Hoboken is een vrouw van 85 jaar vrijdag levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze werd aangereden op een zebrapad. Dat meldt de Antwerpse politie zaterdag. Een automobilist merkte de vrouw te laat op en kon een aanrijding niet vermijden.

Het ongeval gebeurde vrijdagvoormiddag omstreeks 11.15 uur. Een 85-jarige inwoonster van Hoboken probeerde de Sint-Bernardsesteenweg over te steken op een zebrapad ter hoogte van de Klaverbladdreef.

De bestuurder van een wagen die vanuit Hemiksem in de richting van Antwerpen reed, merkte de vrouw te laat op en kon een aanrijding niet meer vermijden. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en werd in kritieke toestand naar het UZA in Edegem gebracht.