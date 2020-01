Rod Stewart (74) voor rechter na vechtpartij tijdens kinderfeestje op Nieuwjaar

Rod Stewart (74) moet samen met zijn zoon Sean (39) voor de rechter verschijnen nadat hij een vuistslag uitdeelde in Florida. Dat meldt nieuwswebsite TMZ. De Britse zanger wilde een privéfeestje voor kinderen bijwonen, maar werd de toegang geweigerd door bewakingsagent Jessie Dixon. De man begon volgens Stewart “te discussiëren” waardoor hij “gefrustreerd raakte” en het tot een opstootje leidde.

Rod Stewart vierde samen met zijn familie oud en nieuw in een hotel in Palm Beach, in de Amerikaanse staat Florida. Tijdens het inchecken zou de zanger van Sailing gezien hebben dat er een kinderfeestje aan de gang was. Dat feestje was privé, dus weigerde bewakingsagent Dixon hem binnen te laten.

“De groep werd luid en maakte een scène”, aldus het rapport van de politie. “Ze weigerden bevelen om de plek te verlaten, op te volgen.” Dixon beweert dat zoon Sean “neus-aan-neus” stond met hem en hem “duwde”. Vervolgens deelde rocklegende Stewart “een vuistslag” uit die Dixon in de ribben incasseerde.

Volgens Stewart en zijn gezin raakten ze “gefrustreerd” omdat ze niet binnen mochten en er een discussie ontstond. De politie verklaarde dat de zanger “zich verontschuldigde voor zijn gedrag tijdens het incident”, schrijft het Amerikaans tijdschrift People. Nog volgens de politie bestaat er een video van het incident waarop Stewart en zijn zoon “duidelijk de agressors zijn”.

Slachtoffer Dixon wilde klacht indienen tegen vader en zoon Stewart. De twee worden nu aangeklaagd voor het toebrengen van slagen en verwondingen. Ze worden op februari in de rechtbank verwacht om zich te verantwoorden voor hun daden.