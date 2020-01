Lichaam van vermiste vrouw gevonden in auto in de Maas: ongeval, zegt parket

Het parket van Luik gaat ervan uit dat de wagen van Sandra Paermentier en Stephen Clément na een ongeval in de Maas belandt. Het lichaam van Paermentier werd vrijdag samen met het wrak van de wagen teruggevonden, Clément is nog steeds vermist.

In de zaak van het vermiste koppel Sandra Paermentier en Stephen Clément, waarbij het levenloze lichaam van Paermentier vrijdag aangetroffen werd aan boord van een wagen in de Maas, gaan de autoriteiten momenteel uit van een ongeval. Dat meldt het parket van Luik zaterdag. “Blutsen in de auto wijzen erop dat de bestuurder de controle over de wagen zou kwijtgeraakt zijn, alvorens in de Maas te belanden”, meldt Damien Leboutte, procureur in Luik.

Ondertussen wordt voortgezocht naar het lichaam van Stephen Clément, de partner van Sandra Paermentier. Het levenloze lichaam van Paermentier werd vrijdag iets voor 15.00 uur in de Maas in Hoei aangetroffen en bevond zich vooraan in de wagen.

“Geen verdachte elementen”

Het parket van Luik heeft de identiteit van de vrouw bevestigd en zegt dat uit de eerste vaststellingen van een wetsdokter is gebleken dat er geen derden betrokken waren. “Er zouden geen verdachte elementen zijn en de enige zekerheid is dat de wagen in de Maas beland is op die plaats op de avond van hun verdwijning, op 7 december laatstleden. Wij dachten dat Sandra Paermentier passagier was in de auto, maar de positie van haar lichaam nabij de bestuurdersplaats doet vermoeden dat zij aan het stuur zat op het moment van het ongeval”, aldus Leboutte.

Op basis van deze eerste elementen wordt uitgegaan van een verkeersongeval, maar geen enkele piste wordt uitgesloten. Zondag zal een autopsie uitgevoerd worden om de exacte doodsoorzaak van Paermentier te bepalen. Een expert zal maandag het geaccidenteerde voertuig onderzoeken.

Paermentier (40) en Clément (27) waren niet meer gezien sinds begin december vorig jaar. Op 7 december, tussen 22 en 23 uur, kon voor een laatste keer contact gemaakt worden. Sindsdien was van het koppel uit Hoei geen spoor meer te bekennen.