4.750 ijsberen trotseren het ijskoude Noordzeewater tijdens traditionele Nieuwjaarsduik

Oostende - De traditionele Nieuwjaarsduik in Oostende was opnieuw een voltreffer. Zo’n 4.750 ijsberen trotseerden het koude Noordzeewater.

De Nieuwjaarsduik op het strand van Oostende was aan zijn 32ste editie toe. Het water was zo’n zeven à acht graden, maar door de koude wind van zo’n vier Beaufort was het toch bibberen. De veiligheidsdiensten namen door de hoge golven in zee vooraf enkele voorzorgsmaatregelen. Wie in zee wou duiken mocht dat slechts tot kniehoogte.

De zone in het water werd afgebakend door een touw. De meer dan 4.000 deelnemers lieten het niet aan hun hart komen en spurtten rond 15 uur in grote massa het water in. “Het is de twintigste keer dat ik deelneem”, zegt Oostendenaar Gregory Bostyn. De Nieuwjaarsduik is traditioneel een verkleedpartij. Gregory en zijn vrienden waren allemaal in trouwkledij afgezakt naar het strand.

Hilde Moerman droeg een trouwkostuum van haar papa. “Handgemaakt in de jaren vijftig in Ieper”, lacht ze. De vriendengroep bestaat vooral uit verpleegsters en artsen. “We werken in de zorg, waar er veel stress en overuren zijn. Dit event is een ideale uitlaatklep om even te ventileren”, zegt Sofie Sabbe.

Ook Walter en Stijn Deforge, Joachim De Corte, Jarno Vanhoenacker, en Nick Pollet uit Brugge zien de duik als de ideale activiteit met de vrienden. “Dit versterkt onze band. Het is een traditie geworden. Ieder jaar nemen we iemand nieuw mee. Dit jaar was dat Stijn”, zegt Joachim. “We warmen vooraf op met een Orval, achteraf met een muts en jenever. ’s Avonds gaan we telkens Chinees eten”, zegt Nick Pollet, die twee verschillende schoenen droeg. “Daarnet gevonden hier op het strand. Dus als iemand zijn schoen kwijt is, ik heb ze”, lacht hij.

Burgemeester Bart Tommelein mocht het startschot geven van de Nieuwjaarsduik. Hij zag hoe zijn zevenjarig zoontje Arthur en minister Philippe De Backer het koude zeewater trotseerden. Ook ex-judoka Harry Van Barneveld en zijn vrouw Inge Clement waren zoals elk jaar van de partij. De Nieuwjaarsduik verliep zonder noemenswaardige problemen.

Foto: Dominique Jauquet

