Comedienne haalt 8,7 miljoen euro op voor Australische brandweer, premier onder vuur

Celeste Barber heeft vrijdag op enkele uren tijd meer dan 8,7 miljoen euro opgehaald. De facebook-oproep van de comedienne heeft zijn doel niet gemist. Tegelijk komt de Australische regering meer en meer onder vuur te liggen omdat er te laat actie ondernomen wordt.

Er zijn nog meer dan 50 actieve brandhaarden. Afgelopen nacht zijn er weer enkele tientallen huizen afgebrand. De schade kon vanochtend nog niet opgemeten worden maar de brandweer bevestigde dat er heel wat schade is. Brandweermannen proberen te redden wat er te redden valt maar met de draaiende wind, de extreme temperaturen van bijna 49 graden en de aparte natuurfenomenen zoals vuurtornado’s en onweersbuien zonder neerslag, maken de situatie oncontroleerbaar. In Sydney en andere delen van New South Wales dreigt er ook een stroomonderbreking.

Celeste Barber Foto: Facebook

Om de brandweerkorpsen een hart onder de riem te steken, startte cabaretier Celeste Barber een fundraiser. Ze deelde daarbij het onrustwekkende zicht van haar schoonmoeder, die de brandhaarden, de rook en de gele lucht dichterbij zag komen. “Als je een goed doel zoekt, dit is het wel. Ik wil geld inzamelen voor de brandweerkorpsen, elke donatie heeft een impact. Zelfs als je maar een klein beetje kan geven. Dank voor de hulp”, schreef ze erbij. De oproep die recht uit het hart kwam, stuwde de teller onmiddellijk de hoogte in. Op 24 uur tijd wist de Australische meer dan 10 miljoen Australische dollar te verzamelen. Goed voor bijna 9 miljoen euro. De teller gaat met de duizenden omhoog. Het is meer dan de 2 miljoen dollar wat de stad Sydney samen met TV-zender ABC kon inzamelen op nieuwjaarsdag.

Barber zelf is erg onder de indruk van het verzamelde bedrag. “Dit is onwaarschijnlijk, jullie zijn onwaarschijnlijk”, schreef ze. “Mijn liefde en appreciatie voor jullie is ook onwaarschijnlijk. Helaas zijn de branden vandaag uit de hand aan het lopen.” De teller tikt ondertussen verder naar het doel van 15 miljoen euro.

Volgens de lokale GoFundMe Australia lopen er momenteel zo’n 5.000 verschillende acties en deden er al 125.000 Australiërs wel een duit in het zakje. Zo werd er via GoFundMe al bijna 5 miljoen euro verzameld.

Ook internationale sterren roepen op om Australië te helpen, maar het is zangeres Pink die daad bij woord voegde, zij beloofde alvast 500.000 dollar te storten aan een plaatselijk brandweerkorps. Andere sterren tweeten over de natuurrampen.

Foto: AP

Tegelijk zijn mensen zich ook meer en meer tegen de huidige regering aan het kanten. Scott Morrison, de premier,plaatste op Twitter een filmpje plaatste over hoe de regering helpt en welke militaire maatregelen er nu genomen worden. Het gaat om een heldhaftige montage, gemonteerd op een gezwind muziekje wat bij veel Australiërs in het verkeerde keelgat is geschoten. “Al sinds november staat het land in brand maar het is pas bij een mediacrisis dat deze premier reageert”, klinkt het onder andere. “Een echte marketingstunt, hoe kan je in deze tijd zo schaamteloos aan zelfpromotie doen?”

Ook zaterdag kwamen er weer twee mensen om het leven. Het gaat op de bekende bushpiloot en outback-tourguide Dick Lang (78) en zijn zoon Clayton (43). In totaal loopt het dodentol op tot 23.

Volgens ecologisten aan de Universiteit van Sydney zijn er al 480 miljoen gestorven. De wetenschappers zeggen dat het aantal nog zal stijgen en dat ze waarschijnlijk ook nu al een onderschatting maken van alle zoogdieren, vogels en reptielen die getroffen werden. Waaronder zo’n 8.000 koala’s, die al bedreigd werden voor de branden uitbraken.