500 actievoerders maken statement tegen homofoob geweld

Gent - Zaterdag hebben zo’n 500 mensen verzameld op de Kouter in Gent. Ze willen een statement maken tegen homofoob geweld na twee jonge holebi’s vorig weekend in elkaar werden geslagen aan het Sint-Baafsplein.

De politie onderzoekt de feiten van vorig weekend als een geval van slagen en verwondingen, maar er wordt vermoed dat er homofobe motieven in het spel waren. De twee slachtoffers getuigden dat ze homofobe verwijten naar hun hoofd kregen geslingerd.

LEES OOK. Bruce en Nick werden aangevallen in Gent: “Mag iedereen hier nog zichzelf zijn?”

Op de bijeenkomst in Gent waren zaterdag politici van bijna alle partijen aanwezig. De vijfhonderd aanwezigen luisterden naar getuigenissen van mensen uit de holebigemeenschap. “Wij zijn wie we zijn en wij blijven hier. Als dat u niet aanstaat, dan heb je hier geen plaats”, zei iemand, wat op luid applaus werd onthaald.

Camerabeelden

De Gentse politie voert een onderzoek naar de feiten. Er werden onder meer camerabeelden opgevraagd bij de organisatie van de Gentse Winterfeesten, de kerstmarkt op het Sint-Baafsplein. Maar omdat die volgens de camerawet niet op de openbare weg gericht mogen staan, hebben die beelden weinig opgeleverd.

“Er zijn nog andere beelden opgevraagd om te onderzoeken”, zegt de woordvoerder van de Gentse politie. De vele camera’s die nummerplaten controleren voor het circulatieplan in de Gentse binnenstad, en sinds kort ook de lage-emissiezone, kunnen niet gebruikt worden voor dit soort politieonderzoek.

De camera’s kunnen wel geraadpleegd worden door de politie om bij misdrijven waarbij een voertuig betrokken is, te zien aan welke camera een wagen is gepasseerd. Maar de camera’s maken niet de hele tijd beelden. Een ‘cameraschild’ is er niet in Gent.

LEES OOK. Twintig meldingen op twee jaar bij Gents meldpunt voor homofobie (+)