Courtois met lof overladen na glansprestatie bij Real: “Wie herinnert zich Keylor Navas?”

Real Madrid heeft zaterdag op de negentiende speeldag van de Spaanse Primera Division met 0-3 gewonnen van Getafe. Thibaut Courtois keepte een beresterke partij en werd achteraf met lof overladen door coach Zidane en de Spaanse pers.

Dankzij een owngoal van David Soria (34.) kwam Real op voorsprong, Raphael Varane (53.) breidde de voorsprong na de pauze uit tot 0-2. Diep in de blessuretijd maakte Luka Modric (90+6.) er nog 0-3 van. Courtois stond meermaals in de weg van een tegengoal. Eden Hazard ontbrak bij de Koninklijke nog altijd met een enkelblessure. Dankzij deze zege komt Real Madrid opnieuw naast Barcelona aan de leiding aangezien de eeuwige rivaal later op de avond niet voorbij stadsgenoot Espanyol geraakte (lees meer).

“Ik ben blij voor Courtois en ik ben er zeker van dat hij blij is met zijn prestatie”, loofde coach Zidane zijn doelman. “We hebben dit seizoen in sommige wedstrijden afgezien en Courtois is daarin erg goed geweest. Vandaag heeft hij ons ook weer twee à drie keer gered. Hij is een belangrijke speler en dat heeft hij opnieuw getoond. Hij is mijn eerste keeper, voor mij is hij de beste ter wereld. Daar twijfel ik niet aan.”

Ook verdediger Daniel Carvajal had achteraf complimenten voor zijn keeper. “Niemand, zelfs hijzelf niet, heeft ooit getwijfeld aan zijn potentieel. Hij is een geweldige keeper die ons zeker veel punten oplevert.”

Sinds zijn transfer naar Real Madrid anderhalf jaar geleden heeft Courtois lang onder vuur gelegen van de eigen supporters en ook de Spaanse pers twijfelde luidop aan de capaciteiten van onze landgenoot. Maar door de sterke prestaties van de Limburgse doelman heeft nu iedereen definitief zijn kar gekeerd. Dat bleek zondag duidelijk in de Spaanse kranten.

“Courtois redt de triomf van Madrid”, kopte Marca boven zijn wedstrijdverslag. “Dit was de beste Courtois sinds hij bij Real Madrid zit”, staat er te lezen in de analyse. “Nu lijkt hij eindelijk op de gigant die ze hebben aangetrokken. Courtois verrichtte drie goede reddingen in de eerste helft, twee in de tweede. Hij was beslissend in het eindresultaat. En dat voor een doelman waaraan getwijfeld werd of hij daar wel toe in staat was.” En even verderop in de krant gaat het verder met de superlatieven. “Met Courtois op dit niveau ... wie herinnert zich Keylor Navas?”, is een veelbetekende titel boven een opiniestuk. “Courtois was schitterend en herinnerde iedereen er aan waarom hij de beste ter wereld werd genoemd. Met Courtois op dit niveau mist niemand Keylor Navas meer. Madrid heeft weer een topkeeper. Hij heeft het keepersdebat achter zich gelaten en niemand twijfelt nog aan zijn status als nummer 1. Sinds de laatste nederlaag van Real op 19 oktober tegen Mallorca heeft Courtois een muur opgetrokken voor zijn doel. Dat is goed nieuws voor Zidane en voor Real.”

“In Getafe bestond Real Madrid uit Thibaut Courtois en tien anderen”, is de conclusie van AS. “Voordat Real in de tweede helft de bovenhand haalde, vertrouwde het in de eerste helft op de 199 centimeter van zijn keeper, auteur van drie saves die herinnerden aan de faam die hij verdiende bij Atlético en België. “Courtois hoorde in de eerste twee maanden van het seizoen terugkerend gefluit van de fans in Bernabéu, maar die tijd is voorbij. Hij hield drie keer de nul en stopte 26 van de 28 laatste schoten die hij te verwerken kreeg. In zijn eerste zeven competitiewedstrijden slikte hij zeven goals, in de volgende tien amper twee. Met negen tegendoelpunten in zestien matchen gaat hij naar de kop van het klassement van de Trofeo Zamora (de prijs voor de minst gepasseerde keeper in La Liga, nvdr.). De weg is nog lang, maar de laatste Real-keeper die de trofee won was Iker Casillas in het seizoen 2007-2008.” Courtois heeft momenteel een gemiddelde van 0,56 tegendoelpunt per match, concurrent Jan Oblak van Atlético Madrid zit aan een gemiddelde van 0,63 tegendoelpunt per wedstrijd. Oblak won de trofee de voorbije vier jaar, Courtois in het seizoen 2012-2013 en 2013-2014.

“Courtois was de grote hoofdrolspeler van Real”, staat tot slot te lezen in El Mundo Deportivo, dat Courtois als enige speler beloonde met vier sterren.

