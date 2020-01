Raketten afgevuurd op Amerikaanse ambassade en luchtmachtbasis in Irak

Meerdere raketten zijn zaterdag afgevuurd op Amerikaanse doelen in de Irak. Vlak bij de VS-ambassade in Bagdad kwam een raket neer, net als op een luchtmachtbasis waar Amerikaanse militairen gelegerd zijn.

In Irak zijn Amerikaanse doelen onder vuur genomen met raketten. Een katyusha-raket kwam neer op het Celebration Square waar de de VS-ambassade in Bagdad gevestigd is. Die ligt in de zogenaamde Groene Zone, een felbewaakt deel van de Iraakse hoofdstad.

Ook op de luchtmachtbasis van Balad in de Salahuddin-provincie waar veel Amerikaanse militairen gelegerd zijn, kwamen twee raketten neer. Balad ligt zo’n 80 kilometer ten noorden van Bagdad.

Bij die twee aanvallen vielen volgens de eerste berichten geen gewonden.

Ook in de Jadriya-woonwijk van Bagdad werden explosies gehoord. Daar zouden volgens politiebronnen vijf mensen gewond geraakt zijn toen de wijk met mortieren beschoten werd.

De situatie in Irak is gespannen sinds de Verenigde Staten de Iraanse generaal Qassem Soleimani in de nacht van donderdag op vrijdag uitschakelden met een raketaanval. Iran heeft al herhaaldelijk gezegd dat het wraak zal nemen voor de dood van de populaire generaal. Commandanten van de Revolutionaire Garde hebben expliciet gezegd dat zeker 35 Amerikaanse doelwitten in de regio én in het Israëlische Tel Aviv binnen het Iraanse bereik liggen.

