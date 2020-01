Amerikaans nationaal team annuleert trainingskamp in Doha wegens “huidige spanningen in het Midden-Oosten”

Het Amerikaans nationaal voetbalteam zal in januari niet trainen in het Qatarese Doha. De Stars en Stripes waren dat van plan, maar annuleerden die plannen door de huidige gespannen situatie in het Midden-Oosten. Aanleiding is de dood van de Iraanse generaal Qassem Suleimani door een Amerikaanse raket.

Het nationaal team zou normaal gezien van 5 tot 25 januari op stage gaan in Doha, Qatar. De Amerikaanse voetbalbond besliste nu dat kamp te annuleren en vanaf 6 januari te gaan trainen in Florida. Daar trainen ze in de IMG Academy in Bradenton. De meeste spelers in de huidige kern zijn spelers van de Major League Soccer, die nu stil ligt. Op 1 februari spelen ze een oefenpartij tegen Costa Rica. De voetbalbond voegde er in het statement wel aan toe dat het hoopt in de toekomst terecht te kunnen in Qatar, dat in 2022 het WK voetbal organiseert.