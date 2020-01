Kind (5) uit flatgebouw gevallen aan Flageyplein

Brussel / Elsene - Een kind is zaterdagavond uit een appartementsgebouw in Brussel gevallen, dat meldt de Franstalige zender RTL. De toestand van het kind is momenteel onbekend.

Het incident zou zich hebben voorgedaan op het Flageyplein in Elsene. Het kind zou om 18.50 uur gevallen zijn. Volgens Belga is het kindje vijf jaar en zou het uit de derde verdieping van een flatgebouw gevallen zijn. Het slachtoffertje werd overgebracht naar het ziekenhuis maar de gezondheidstoestand is voorlopig onbekend.

Het parket is momenteel ter plaatse.