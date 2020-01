Mysterieuze inbrakenplaag blijft duren, bewoners moeten bij minste onraad 101 bellen: “Is het een gestoorde?”

Brakel -

Zaterdag is er weer een inbraak gebeurd in politiezone Brakel, in Munkzwalm dit keer. Het is al de dertiende sinds Nieuwjaarsdag. En het vreemdst van al: in de meeste getroffen woningen werd niets gestolen. “Heel bizar”, klinkt het bij politiebronnen. Er komen er extra politiepatrouilles. De burgemeester van Zwalm roept de bewoners op om bij de minste onraad de 101 te bellen.