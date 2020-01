Iran hijst rode 'oorlogsvlag' en zweert wraak te nemen voor Soleimani

De Iraniërs zinnen op wraak voor de Amerikaanse raketaanval op generaal Soleimani. Die boodschap zet het land nu kracht bij door de rode oorlogsvlag te hijsen. Daarop staat te lezen: "Zij die het bloed van Hussein willen wreken."

Het gaat om een Shiite traditie, hiermee tonen de Iraniërs aan dat er verkeerdelijk bloed gevloeid is en dat er hiervoor wraak zal genomen worden. Ze werd eerst gehesen boven de Jamkaran Moskee in de heilige stad Qom, ten zuiden van Teheran.

Foto: AP

Het is de dochter van Soleimani die zaterdag tijdens een plechtigheid voor haar vader, president Rouhani smeekte om haar vader te wreken.

Rouhani beloofde haar dat er wraak zou komen. “Maak je geen zorgen. Iedereen zal wraak nemen. De Amerikanen hebben een grote fout begaan. Ze zullen de consequenties dragen. Dit zal de geschiedenis in gaan als één van de grootste onvergefelijke fouten tegen de Iraanse staat."

De woorden waren nog niet koud of Iran lanceerde twee aanvallen op Amerikaanse doelwitten. Een katyusha-raket kwam neer op het Celebration Square waar de de VS-ambassade in Bagdad gevestigd is. Die ligt in de zogenaamde Groene Zone, een felbewaakt deel van de Iraakse hoofdstad waar overheidsgebouwen en buitenlandse ambassades zijn gelegen en strenge veiligheidsmaatregelen gelden.

Ook op de luchtmachtbasis van Balad in de Salahuddin-provincie waar veel Amerikaanse militairen gelegerd zijn, kwamen twee raketten neer. Op de Iraakse basis zijn ook Amerikaanse troepen gestationeerd, die er Iraakse soldaten opleiden. Ze zijn nu in hoogste staat van paraatheid gebracht. Helikopters omcirkelen de site. Balad ligt zo’n 80 kilometer ten noorden van Bagdad.

Iran maakte gewag van een lijst van 35 mogelijke Amerikaanse doelwitten, waaronder enkele strategische doelwitten in de straat van Hormuz.