Vrouw wil niet meewerken met Nederlandse politie en verstopt zich ... in hun plafond

Agenten in Nijmegen zijn zaterdagochtend druk in de weer geweest met een vrouw ... die zich had verstopt in het plafond van de toiletten van het commissariaat. De politie deelde een video op Facebook waarin te zien is hoe de vrouw wordt gevonden.

De Hongaarse vrouw maakte volgens de agenten een verwarde indruk en werd daarom meegenomen naar het politiebureau. Het leek de agenten een goed idee als de vrouw ook door een arts zou worden nagekeken.

De vrouw had echter geen zin in het onderzoek. “Nadat ze hoorde dat er een arts zou komen, ging ze even naar het toilet. Na een paar minuten was ze nog steeds niet terug van het toilet en wij begonnen ons zorgen te maken,” schrijft de politie. ”We keken op het toilet en zagen dat het toilet leeg was. Niemand had de mevrouw zien vertrekken en het bureau was afgesloten, dus ze kon niet weg zijn.”

De vrouw werd na een korte zoektocht gevonden in het plafond en naar beneden geholpen. Volgens Omroep Gelderland is ze na haar verstoppoging alsnog nagekeken door een arts.