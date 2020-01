Iran belooft “stevige wraak”

Er heerst wereldwijd grote zenuwachtigheid over de Iraanse reactie op de dood van Qassem Soleimani (62), een van de belangrijkste generaals van het land.

In Teheran kwam het volk op straat om Amerikaanse en Israëlische vlaggen te verbranden. AFP

Iraanse politici lieten zaterdag geen kans liggen om hun woedende bevolking te verzekeren dat de Amerikaanse aanval wordt gewroken. President Hassan Rouhani verzekerde bij een bezoek aan de rouwende familie van de generaal dat “de Amerikanen de impact van hun criminele daad gedurende jaren zullen voelen.” Symbolisch werd zelfs een rode vlag bevestigd aan een belangrijke moskee in de buurt van de hoofdstad Teheran, een gebaar dat in de Iraanse cultuur wijst op een aankomende daad van vergelding. Bij mogelijk een eerste schermutseling werden zaterdagavond raketten afgevuurd op een Amerikaanse legerbasis in Irak en ook een wijk in de hoofdstad Bagdad waarin de zwaarbewaakte Amerikaanse ambassade is gevestigd. Het bleef daarbij telkens bij materiële schade.

Doden in Europa

Vraag is nu hoe zwaar de aangekondigde Iraanse vergelding wordt. En ook de VS is daar niet gerust in. Zaterdag lekte uit dat de VS – via Zwitserse diplomaten – Iran heeft gevraagd om “proportioneel” te reageren. De reactie van Iran: “De Amerikanen bevinden zich niet in de positie om te beslissen wat onze respons zal zijn”, sprak Ali Fadavi, de commandant van de Revolutionaire Garde, volgens Iraanse staatsmedia. Nog volgens Fadavi mag de VS zich aan “stevige wraak” verwachten, die niet enkel van Iran zal komen, maar ook van bondgenoten uit het Midden-Oosten.

Ook in eigen land krijgt Amerikaans president Donald Trump kritiek. AFP

Vervolgens werd daar nog aan toegevoegd dat onder meer Amerikaanse oorlogsschepen en westerse handelsschepen in de Straat van Hormuz mogelijke doelwitten zijn, net als de door Amerika gesteunde landen in de regio Israël en Saudi-Arabië. In totaal zou Iran zo’n 35 potentiële doelen hebben opgelijst, waaronder ongetwijfeld ook verschillende Amerikaanse legerbasissen in de ruime regio.

Maar de Amerikaanse president Donald Trump leek door deze dreigementen niet van de wijs. Op een bijeenkomst van supporters zaterdag in Miami klopte hij zich op de borst voor het uitschakelen van een “terrorist, die een zeer grote aanval voorbereidde”.

Zijn rechterhand Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, toonde zich dan weer verbolgen over de veeleer afwijzende reacties van tal van Europese landen. “Door met Soleimani af te rekenen, worden ook in Europa veel levens gered”. Volgens Pompeo stuurde de Iraanse topgeneraal moordcommando’s aan die – onder meer in Europa – tal van tegenstanders uit de weg ruimden.

Amerikaanse soldaten

Niettemin dreigt het Amerikaanse ingrijpen grote gevolgen te hebben voor het Amerikaanse beleid in Irak en Syrië. Amerikaanse eenheden die Iraakse soldaten opleiden in hun strijd tegen terroristische groeperingen in de regio hebben om veiligheidsredenen hun activiteiten tijdelijk gestaakt. En ook dieper in Irak en Syrië zijn Amerikaanse legereenheden teruggetrokken wegens de toegenomen veiligheidsrisico’s.