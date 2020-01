Karel Van Eetvelt broedt op politieke beweging

Febelfin-topman Karel Van Eetvelt blijft voortwerken aan zijn analyse dat de politiek in België volledig in het slop zit. De politieke werking zit te veel in de greep van de politieke partijen, die dringend aan vernieuwing toe zijn, vindt hij. “Geef meer ruimte aan participatie, minder aan particratie”, vat Van Eetvelt zijn boodschap samen.

Doen ze dat niet, dan riskeren de partijen dat er een nieuwe beweging opstaat. Genre En Marche van Frans president Emmanuel Macron. Daar praat Van Eetvelt zelfs met verschillende mensen over, maar concreet is het allemaal nog niet. “Ik wil vooral eens weten in hoeverre er behoefte is om die ideeën in praktijk om te zetten. Liefst zou ik zien dat de partijen zelf ruimte geven aan hun parlementairen om wat vrijer hun gedacht te kunnen zeggen. Maar op heden zie ik dat nog altijd niet.”

Hoe dan ook heeft het weinig zin om nu al met een eigen beweging op de proppen te komen, de volgende verkiezingen staan maar gepland in 2024. “Maar de huidige partijen moeten zich geen illusies maken. Als er niet snel iets verandert, dan komt die nieuwe beweging er. De mensen verwachten oplossingen, die er maar niet komen. Waar denk je anders dat die foertstem van 26 mei vandaan komt?”(agy)