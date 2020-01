Het Grote Transferoverzicht: ontdek welke inkomende én uitgaande transfers u van uw favoriete club mag/kan verwachten

Het is weer zover: de wintermercato is op 1 januari van start gegaan. Ook in de Jupiler Pro League gaan verschillende ploegen op zoek naar extra versterking voor aanvang van de tweede seizoenshelft. Wie moet erbij komen? Wie is in beeld? Wie mag weg? En voor wiens vertrek wordt er gevreesd? U komt het allemaal te weten in ons superhandig transferoverzicht, opgemaakt volgens de huidige rangschikking in 1A.