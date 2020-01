Kan Netflix rist aan nominaties verzilveren op Golden Globes?

Tot spijt van wie het benijdt, kan streamingdienst Netflix zondagavond de grote winnaar worden van de Golden Globes, de prijzen van de Hollywood Foreign Press Association die doorgaans ook een goede graadmeter zijn voor de Oscars die een maand later uitgereikt worden.

Met Marriage Story en The Irishman, respectievelijk genomineerd voor zes en vijf awards, waaronder die voor de beste dramafilm, is Netflix goed vertegenwoordigd. In totaal haalt de streamingdienst 17 nominaties binnen in 11 filmcategorieën. Voorts zijn vrouwelijke cineasten en zwarte acteurs of actrices (opnieuw) ondervertegenwoordigd.

Marriage Story, een film van Noah Baumbach met Scarlett Johansson en Adam Driver die het verhaal vertelt van een moeilijke scheiding, haalt de meeste nominaties binnen. Naast die voor beste dramafilm, maakt de film ook kans op de Golden Globe voor de beste actrice (Scarlett Johansson), beste acteur (Adam Driver), beste actrice in een bijrol (Laura Dern), beste muziek en beste script.

The Irishman Foto: rr

Vijf nominaties zijn er voor het maffia-epos van Martin Scorcese, The Irishman, eveneens een Netflix-film, en voor Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino. Opvallend bij de film van Scorcese is dat zowel Al Pacino als Joe Pesci kans maken op de Golden Globe voor de beste mannelijke bijrol, maar dat hoofdrolspeler Robert De Niro naast de nominatie voor beste acteur grijpt.

De thriller over de aartsvijand van Batman, Joker, met Joaquin Phoenix haalt vier nominaties binnen, net als The Two Popes, een derde film van Netflix.

Streamingdiensten

Netflix is pas sinds 2016 een kanshebber voor de Golden Globes. Toen werd Idris Elba genomineerd voor Beast of No Nation. Nu haalt de streamingdienst alleen al in de 11 filmcategorieën 17 nominaties binnen, met drie van vijf mogelijke kanshebbers voor de beste dramafilm. Ook verschillende Netflix-reeksen, waaronder The Crown, werden genomineerd.

Ook andere streamingplatformen zoals Amazon en Apple maken kans op prijzen. Zo maakt The morning Show van Apple TV+, dat op 1 november gelanceerd werd, kans op de Golden Globe voor beste dramatische televisieserie, terwijl Amazon-series Fleabag en The Marvelous Mrs. Maisel kans maken op de award voor de beste comedyserie.

Greta Gerwig Foto: AFP

Geen vrouwen

Opvallende vaststelling: in de lijst van nominaties voor beste film, drama of komedie, is geen enkele vrouw te bespeuren onder de regisseurs. Zo zijn onder meer Greta Gerwig voor Little Women, Marielle Heller voor A Beautiful Day in the Neighbourhood en Lulu Wang voor The Farewell volgens velen onterecht over het hoofd gezien. Ook nominaties voor zwarte acteurs of actrices zijn zelfs met een vergrootglas nauwelijks te vinden.

Los daarvan is opnieuw een plejade aan sterren genomineerd. Een greep uit het aanbod: Scarlett Johansson (Marriage Story), Charlize Theron (Bombshell), Renee Zellweger (Judy), Christian Bale (Ford v Ferrari), Antonio Banderas (Pain and Glory), Daniel Craig (Knives Out), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Eddie Murphy (Dolemite is My Name), Kathy Bates (Richard Jewell), Annette Bening (The Report), Laura Dern (Marriage Story), Jennifer Lopez (Hustlers), Margot Robbie (Bombshell), Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighbourhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood),...

De Golden Globes worden op 5 januari uitgereikt in Beverly Hills. Gastheer dit jaar is de Britse comedian Ricky Gervais, vooral bekend van The Office, die al voor de vijfde keer de ceremonie aan elkaar praat.