Verplichte bodemonderzoeken voor tienduizenden gronden, maar veel eigenaars weten niets, laat staan hoeveel het zal kosten

In het Vlaams Gewest hebben 85.000 gronden een verhoogd risico op vervuiling. Eigenaars van die gronden moeten daarom tegen 2028 verplicht hun bodem laten onderzoeken en mogelijk ook laten saneren. Maar in de helft van alle Vlaamse gemeenten weten de eigenaars nog niet of ze zo’n risicogrond in hun bezit hebben. De nieuwe website die daarvoor werd gelanceerd, is immers nog onvolledig.