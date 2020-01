Dr. Phil verkoopt waanzinnige villa: enkel voor wie (veel) geld op overschot heeft

Bent u op zoek naar een smaakvol optrekje in de heuvels van Beverly Hills, nabij de glitter en de glamour van Hollywood en Los Angeles? Koop dan vooral niét de villa die Dr. Phil dezer dagen verkoopt, want wat de Amerikaanse talkshowhost op de markt brengt, lijkt ons eerder stof voor nachtmerries.

Een trapleuning die uit de jungle lijkt weggelopen, een avant-gardistisch kunstwerk met Star Wars-figuren, porseleinen Disney-figuren op de koffietafel, een paars ei in de inkomhal, een konijn met een snor in de slaapkamer, en een muur vol wapens als toetje: het is ons een raadsel hoe iemand in dit huis zou kunnen wonen zonder er gek van te worden. Of in de woorden van het immobiliënkantoor dat de villa moet verkopen: “Ecclectisch”. Vraagprijs voor al dat leuks: een miezerige 5,75 miljoen dollar, of 5,15 miljoen euro.

Foto: realtor.com

Foto: realtor.com

Foto: realtor.com

Foto: realtor.com

Foto: realtor.com

Foto: realtor.com

Foto: realtor.com

Foto: realtor.com

Foto: realtor.com

Foto: realtor.com