Zoekactie naar Frederik Vanclooster (21) dan toch sneller hervat: duikers van Vilvoordse brandweer zijn “ongeduldig”

De zoektocht naar Frederik Vanclooster (rechts) wordt zondag hervat op het kanaal in Vilvoorde.

Vilvoorde - De brandweer van Vilvoorde zal zondag opnieuw met duikers zoeken naar Frederik Vanclooster. Oorspronkelijk zou de zoektocht naar de vermiste 21-jarige pas dinsdag hervat worden. “Maar onze duikers zijn ongeduldig en willen weer aan het werk”, bevestigt burgemeester Hans Bonte (SP.A).

Duikers van de Vilvoordse brandweer zullen zondagochtend omstreeks 10 uur weer het kanaal doorzoeken. Een vrijwillig initiatief van de brandweerlui om buiten hun werkuren aan de slag te gaan, klinkt het bij Bonte. “Ze zijn ongeduldig, daarom maken ze dit mooie gebaar: uit medeleven en engagement.” De focus van de actie zal zondag liggen op het kanaal. Ook de Cel Vermiste Personen zal eraan deelnamen.

Zaterdag zocht de Brusselse brandweer al vrijwillig op het kanaal met een sonarboot. Hun speurtocht nam zo’n twee uur in beslag, maar leverde geen resultaat op. Ook een vlucht van een helikopter ingeschakeld door de Cel Vermiste Personen zaterdag over de hele Zennebedding, van Vilvoorde tot in Mechelen, leverde niets op.

Vermist sinds 1 januari

Frederik Vanclooster (21) werd voor het laatst gezien aan de Steenkaai in Vilvoorde op 1 januari omstreeks 3 uur. Hij heeft bruin haar, is 1,94 meter groot, en normaal gebouwd. Hij droeg op het moment van zijn verdwijning een bril met ronde glazen, een bruine fluwelen broek, een blauw geruit hemd, een grijze trui en een donkerblauwe winterjas.