Kust blikt tevreden terug op kerstvakantie

De toeristische sector aan de kust kan volgens Westtoer terugblikken op een geslaagde kerstvakantie. Naar schatting brachten de afgelopen twee weken in totaal 600.000 dagtoeristen een bezoekje aan onze kust. Vooral oudejaarsavond bleek een schot in de roos.

“Meer dan ooit houden de Belgen in de kerstvakantie van de kust”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer. De gedeputeerde looft ook de vele evenementen die in alle kustgemeenten op poten werden gezet. “Met de zee als authentiek decor presenteert de toeristische sector telkens opnieuw een bijzonder eigentijds aanbod. De kerstvakantie toont aan dat de kust in de vier seizoenen een belangrijke reisbestemming is.”

Ook de hotels mogen niet klagen over de kerstvakantie, want vooral na Kerstmis trokken heel wat Belgen voor enkele dagen naar de zee. “Topper was de jaarwisseling van 30 en 31 december. Met oudejaar is een gemiddelde hotelbezetting van 80 procent of meer genoteerd”, aldus Francis Bosschem, voorzitter van vzw Kusthotels. Ten slotte kozen ook veel tweedeverblijvers ervoor om samen met familie en vrienden te genieten van hun stekje aan zee.