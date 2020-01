Duiker gedood door haai in West-Australië

Voor de kust van Esperance, in West-Australië, is een duiker gedood door een haai. Dat meldden de lokale autoriteiten. Het lichaam van de man is nog vermist.

Een witte haai viel de man zondagnamiddag aan bij West Beach op Cull Island. Het strand is een populaire plek om op zoek te gaan naar zeeoren, een soort schelpdieren. Het slachtoffer was er met een boot en was volgens de politie aan het duiken toen hij werd aangevallen.

“Een vrouw die aan boord was toen het incident plaatsvond, is weer aan land gebracht”, zegt de politie. Ze werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. Het lichaam van de duiker is nog steeds vermist. Duikers voeren een zoekactie.

De laatste dodelijke haaiaanval in de regio dateert van 2017. Toen kwam in de nabijgelegen Wylie Bay een 17-jarige duiker om.