Heeft uw auto de hele kerstvakantie stilgestaan? Maak dan vandaag al een ritje!

De kerstvakantie is een tijd waarin mensen zich graag nestelen in een cocon van warmte en gezelligheid thuis, maar maandag moeten de meesten van ons toch opnieuw aan het werk. Automobilistenorganisatie VAB vreest dat veel mensen maandagochtend geconfronteerd zullen worden met een platte autobatterij, omdat veel wagens lange tijd stil zullen hebben gestaan.

Startproblemen zijn tijdens de wintermaanden de vaakst voorkomende pechgevallen bij VAB, klinkt het: 36% van de pechgevallen afgelopen winter waren startproblemen. Om zonder problemen te kunnen starten moet de batterij tenminste 70 procent geladen zijn, maar koude temperaturen verminderen de startcapaciteit van de batterij. Daarom geeft de VAB het advies om wagens die deze kerstvakantie lange tijd stilstonden, dit weekend al eens te gebruiken voor een langere verplaatsing. “Je weet meteen of deze auto start, en zal maandagochtend dus niet voor een verrassing staan”, klinkt het. “Een langere verplaatsing zal er bovendien voor zorgen dat de batterij opgeladen wordt. Bij korte verplaatsingen, wordt de batterij eerder ontladen.”

Wie dit weekend toch geen langere verplaatsing gepland heeft maar maandag toch vlot wil starten, kan ook volgende tips van VAB in acht nemen:

• Activeer de batterij door de koplampen even aan te steken

• Schakel zoveel als mogelijk ‘energievreters’ uit voor het starten: laat je radio, navigatie, opladers, mistlichten, achterruitontdooiing, enz. uit tot de wagen gestart is

• Druk de koppeling in terwijl je de motor start, of zet de auto in neutraal

• Vermijd langdurig starten: als de motor niet vlot start, doe je beter een paar korte startpogingen na elkaar dan één lange

Wie toch batterijpech heeft, maakt volgens VAB beter geen gebruik van startkabels. “Niet alle elektronica in hedendaagse auto’s is opgewassen tegen de plotse stroomstoot van startkabels. Bovendien kun je bij foutief gebruik van de startkabels extra schade toebrengen aan de elektronica in je auto.

In de toekomst

Ook voor wie startproblemen in de toekomst wil vermijden, heeft VAB enkele tips in petto:

• Parkeer je wagen indien mogelijk binnen

• Maak zo weinig mogelijk korte ritten met je wagen. De batterij komt dan niet op bedrijfstemperatuur en wordt niet opgeladen, eerder zelfs ontladen. Kies voor je korte verplaatsingen indien mogelijk een alternatief vervoersmiddel.

• Laat batterijen ouder dan zes jaar nakijken. Een batterij heeft een gemiddelde levensduur van 6 jaar. Als je merkt dat starten moeilijker gaat, laat je de batterij best nakijken, en indien nodig vervangen. Een onderhoud vlak voor de winter kan batterijproblemen voorkomen.

• Gebruik een druppellader als je de auto een tijdje niet gebruikt. Daarmee voorkom je dat de batterij kan leeglopen en beschadigd wordt.