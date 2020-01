Vandalen halen standbeeld van Ibrahimovic neer

Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic in Malmö is afgelopen nacht helemaal neergehaald. Dat berichten diverse Zweedse kranten zondag. Foto’s bewijzen de daad van vandalen. ‘Ibracadabra’ kreeg op 8 oktober een standbeeld in zijn thuisstad, maar dat werd sindsdien al diverse keren toegetakeld.

Zlatan maakte onlangs bekend aandeelhouder te worden bij eersteklasser Hammarby, maar dat heeft kwaad bloed gezet in Malmö, zijn geboortestad. Het beeld van de voetballer werd eerder al onder meer beklad met een racistische slogan en lichaamsdelen zoals de neus en de kleine teen werden afgezaagd. Er werd ook een vuilniszak over het hoofd gehangen en vandalen probeerden het beeld al in brand te steken. Ook werd de woning van Ibrahimovic in Stockholm bezocht. Daar werd ‘Judas’ op de voordeur geschreven, terwijl voor het huis een lading geurende vis werd neergelegd.

Omwonenden laten in de Zweedse media weten genoeg te hebben van de hetze. Ze hopen dat het standbeeld nu definitief zal verdwijnen, zodat de rust in Malmö kan weerkeren.

Op sportief vlak lijkt Zlatan intussen niet meteen van plan terug te keren naar Zweden. De stervoetballer tekende vorige week nog een contract bij AC Milaan.

Foto: AFP

