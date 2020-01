Dramatisch nieuws: lichaam van Frederik Vanclooster (21) teruggevonden in kanaal van Vilvoorde

Vilvoorde - Duikers van de Vilvoordse brandweer hebben zondagvoormiddag het lichaam van Frederik Vanclooster teruggevonden in het kanaal Brussel-Schelde. De 21-jarige jongeman was vermist sinds 1 januari.

Frederik Vanclooster verdween woensdagochtend 1 januari, na een nieuwjaarsfeestje in de Kruitfabriek aan de Steenkaai in Vilvoorde. Hij werd omstreeks 3 uur voor het laatst gezien, toen hij enkele vrienden vertelde dat hij even moest plassen. Nadien was er geen spoor meer van de jongeman. Zijn gsm-signaal werd een laatste keer opgepikt bij een zendmast in de buurt van de feesttent.

Woensdag en donderdag zochten honderden vrijwilligers de buurt rond de evenementenzaal en onder meer ook het Vilvoordse stadspark af, maar zonder succes. Ze hoopten dan nog steeds, tegen beter weten in, dat hij ergens zijn roes zou liggen uitslapen. De vrees bestond toen al dat Frederik in het kanaal was gevallen, dat zich vlakbij de ingang van de feestzaal bevindt.

Zoeken in kanaal

Het parket Halle-Vilvoorde liet daarop een opsporingsbericht verspreiden, en de Cel Vermiste Personen verlegde de zoektocht naar het kanaal van Vilvoorde. “We moeten noodgedwongen meer en meer naar het kanaal kijken. Dat is het worstcasescenario, maar helaas is dit realiteit”, klonk het bij Alain Remue van de Cel Vermiste Personen, die de zoekactie coördineerde.

De politie zette donderdag en vrijdag twee sonarboten in om het kanaal af te speuren, maar dat de bodem van het kanaal bezaaid ligt met rommel, bemoeilijkte de zaak. Een helikopter van de Brusselse politie vloog zaterdag ook de hele Zennebedding van Vilvoorde tot Mechelen af. Allemaal zonder resultaat. Vrijdagnamiddag werd gemeld dat er tot dinsdag zou gewacht worden om opnieuw op het kanaal te zoeken.

Lichaam gevonden

Maar duikers van de Vilvoordse brandweer boden zondagochtend aan om de zoekactie zondag al voort te zetten. Gezien de gunstige weersomstandigheden ging de Cel Vermiste Personen daar mee akkoord. In de loop van de voormiddag deden de duikers dan de vreselijke ontdekking. De ouders van de jongeman werden meteen op de hoogte gesteld.

#Feedback - Het lichaam van Frederik VANCLOOSTER, verdwenen in Vilvoorde op 01/01/20, werd aangetroffen. Bedankt voor uw medewerking. — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) January 5, 2020

De brandweerduikers vonden het lichaam van de jongeman in het kanaal, vlakbij de ingang van de Kruitfabriek. “Het was hier te doen, dat wisten we”, aldus Remue. “Alleen: we moesten Frederik vinden. Dat is vandaag gebeurd in de zone die we op basis van sonaronderzoek hadden afgebakend, door de duikteams van de Vilvoordse brandweer.”

“We moeten inderdaad de trieste mededeling doen dat het lichaam van Frederik gevonden is, op een plaats waar de speurders al zeer snel naar gewezen hadden”, aldus Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde. “Dit is een pijnlijk einde van een lange zoektocht voor veel mensen. De brandweerlui die vanochtend spontaan hebben aangeboden om voort te zoeken, hebben het lichaam aangetroffen. Ik wil de honderden jonge en oude mensen die de afgelopen dagen mee hebben gezocht, bedanken voor hun enorme inzet door alle ellende heen.”

VRT: “Verslagenheid is groot”

Frederik is de zoon van twee VRT-journalisten. “De verslagenheid onder hun collega’s is groot”, klinkt het bij de openbare omroep. “Dit is heel aangrijpend nieuws, we leven erg mee met de familie in deze moeilijke omstandigheden.”