Hoe een trucje van het Pentagon president Trump overtuigde om Iraanse generaal Soleimani te doden

De dood van de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani drijft de spanning in het kruitvat genoemd Midden-Oosten weer tot het uiterste. De Amerikaanse president had oorspronkelijk dan ook een andere reactie op aanhoudende Iraanse provocaties in gedachten, maar de vrees voor een herhaling van het Benghazi-scenario, een trucje van het Pentagon, en druk van haviken Pence en Pompeo brachten daar op een paar dagen verandering in. Dat blijkt uit een reconstructie van de gebeurtenissen achter de schermen in het Witte Huis door de New York Times.