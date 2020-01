Pedofiel zwaar toegetakeld nadat vader hem naakt ontdekt in slaapkamer van zijn twee kinderen

Een man die naakt betrapt werd in de slaapkamer van twee kinderen in de Amerikaanse staat North Carolina, is zwaar in elkaar geslagen door de vader van de kinderen.

De politie van Spotsylvania County snelde afgelopen zondag in alle vroegte naar een huis na een noodoproep. De agenten troffen een chaotische scène aan: een oudere man met zware verwondingen in het aangezicht, die later geïdentificeerd werd als Mark Stanley, werd er onder schot gehouden door een andere man. Nadat de gewapende man was ontwapend, bleek waarom die Stanley in elkaar had geslagen.

De 60-jarige Stanley was op bezoek bij familieleden voor de feestdagen. De vader van het gezin, wiens naam niet werd vrijgegeven door de politie, werd die dag echter vroeg wakker en besloot even te kijken bij zijn twee kleine kinderen, amper twee en drie jaar oud. Toen hij de deur van hun slaapkamer opende, zag hij tot zijn verbazing een naakte Stanley die de kinderen molesteerde.

In elkaar geslagen

Toen de verbouwereerde vader vroeg wat Stanley in hemelsnaam uitspookte, duwde die hem de kamer uit en deed de deur op slot. Daarop forceerde de vader de deur, en begon hij Stanley in elkaar te slaan. Tot de agenten hem tegenhielden. Volgens politiecommissaris Liz Scott redden de agenten daarmee het leven van Stanley.

Die werd eerst naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, en vervolgens gearresteerd. Ook de kinderen werden voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Stanley wordt voorlopig enkel aangeklaagd voor huiselijk geweld, maar daar zouden later andere aanklachten bij kunnen komen. De vader wordt nergens voor aangeklaagd.