Philippe Clement: “Onze Europese campagne spreekt nieuwe spelers aan”

Club Brugge-trainer Philippe Clement hoopt dat een mogelijk nieuwe spits nog tijdens de stage in Qatar kan aansluiten. Club werkte zondag zijn eerste twee sessies af en verblijft nog tot zaterdag aan het land aan de Perzische Golf. “Het is altijd beter dat nieuwe spelers de stage meemaken, maar in de 27 jaar dat ik in dit wereldje ben weet ik dat transfers niet evident zijn – zeker in de winter niet.”

Clement wil zich niet uitlaten over welke aanvallers Club op het oog heeft. In Argentinië lekte uit dat Club onderhandelt over Adolfo Gaich, een spits van topclub San Lorenzo en de Argentijnse olympische ploeg. “Ik spreek liever niet over spelers die hier niet zijn”, zegt Clement. “Soms worden geruchten ook gelanceerd door makelaars om de waarde van spelers te laten stijgen.”

Voorlopig is de Senegalees Youssouf Badji de enige nieuwkomer. Maar de aanvaller is pas achttien en is bij de A-kern om te leren, net als de Club-jongeren Maxim De Cuyper (19) en Thomas Van Den Keybus (18). Ignace Van Der Brempt en Sanne Lammens (17) behoorden al langer tot de A-kern.

Clement hoopt dat er snel een aanvaller bijkomt die de afgeschreven Mbaye Diagne kan vervangen. “Ons Europese parcours in de Champions League en onze wedstrijden tegen Manchester United kunnen spelers overtuigen, net als onze trainingsaccommodatie in Westkapelle”, aldus de Club-coach.

Matej Mitrovic deed voor het eerst sinds zijn voetblessure opnieuw een deel van de groepstraining mee. Ex-Club-speler Ivan Perisic, met Bayern op een naburig veld aan de slag, kwam tijdens de ochtendtraining een kijkje nemen.

