Man filmt talloze zwartgeblakerde koala’s, kangoeroes en schapen die langs de weg liggen na bosbrand

Een inwoner van het Australische Batlow, een plaats in het door bosbranden verwoeste Nieuw-Zuid-Wales, filmde de verschrikkelijke gevolgen van de vuurhaarden voor dieren. Honderden koala’s, kangoeroes, schapen en andere dieren die gevangen zaten tussen een hek en een bosbrand, zijn omgekomen. Hun zwartgeblakerde kadavers liggen in de berm. “Heel triest”, klinkt het in de video. “Wat een verspilling.”

