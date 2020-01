Anthony Vanden Borre mee op stage met Anderlecht

Anderlecht vertrok zondagmiddag op stage naar San Pedro del Pinatar. Opvallend: Anthony Vanden Borre reisde mee. De 32-jarige rechtsachter traint al enkele maanden mee bij paars-wit, dat hem topfit wil krijgen. Gaan niet mee: geblesseerden Dimata, Verschaeren, Sandler en Gerkens en Thelin, op weg naar Malmö.

Vanden Borre begon in september mee te trainen bij Anderlecht. Een contract heeft hij nog steeds niet, maar de rechtsachter is sinds eind december officieel een vrije speler. Paars-wit wil nu zien of hij fysiek en mentaal fit genoeg is om een nieuwe kans te verdienen -zelfs al trok het Murillo pas nog een nieuwe rechtsachter aan.

Anderlecht viste Vanden Borre in 2013 al eens op, met wisselende prestaties als gevolg. In 2017 trok het eigen jeugdproduct dan naar TP Mazembe, maar ook dat werd geen succes. In september 2019 sloot hij dan aan bij de jeugd van Anderlecht, waar hij in vliegende vaart kilo’s verloor en nu dus zelfs op stage mag.

Thelin

Wie niet meereisde was Isaac Kiese-Thelin . De Zweedse aanvaller wordt normaal voor één jaar verhuurd aan Malmö in zijn vaderland. Er was ook interesse van Kopenhagen en ook het Duitse Paderborn kwam op de proppen, maar zijn landgenoten trekken normaal aan het langste eind. Bij Anderlecht kon de 27-jarige zich nooit doorzetten.

Anderlecht huurde Thelin in januari 2017 van het Franse Bordeaux en nam hem de zomer erop ook definitief over. Het verhuurde hem dat seizoen wel aan Waasland-Beveren waar hij vlot scoorde, het seizoen daarna mocht hij het in de Bundesliga proberen bij Leverkusen, zonder veel succes. Dit seizoen werd hij niet uitgeleend, maar kwam hij amper in actie.

Ook Boeckx, Verschaeren, Sandler en Gerkens bleven achter: zij zijn geblesseerd.