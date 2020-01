Ken wil Barbie zijn: 'menselijke pop' komt uit de kast

De Braziliaan Rodrigo Alves gaf al meer dan een half miljoen euro uit om op een Kenpop te lijken maar komt nu uit de kast als transgender. Hij wil voortaan als Roddy door het leven en zal opnieuw chirurgie ondergaan om zijn lichaam naar vrouw om te vormen.

Alves werd wereldberoemd vanwege zijn verslaving aan plastische chirurgie. De man van 36 onderging al meer dan 60 cosmetische ingrepen om zo veel mogelijk op een Kenpop te lijken, hij beschouwt Ken als ‘perfect’ en wil dan ook liefst op hem lijken.

Hij liet in Beverly Hills zelfs enkele ribben verwijderen om het perfecte figuur te krijgen.

En nu wil hij dus weer onder het mes, om voorgoed een zij te worden. Naar eigen zeggen heeft ze het licht gezien tijdens een fotoshoot waar ze in vrouwelijke kledij moest opdraven. Ze nam de kledij mee naar huis en kwam tot het besef dat ze transgender is.

“Ik ben bekend als Ken maar ik heb me altijd als Barbie gevoeld”, zegt de Braziliaanse aan de Britse krant The Mirror. Ze zal een vervrouwelijking van het gezicht krijgen, haar adamsappel wordt verwijderd, haar kin zal zachter worden, ze zal borstimplantaten krijgen en haar penis wordt verwijderd.

Volgens de Braziliaanse is het bij hormoontherapie gebruikelijk dat er pas na twee jaar duidelijk zichtbare veranderingen zijn, maar ze stelt dat haar lichaam al heel goed reageert op de behandeling. „Mijn huid is zachter, mijn borsten en heupen zijn vrouwelijker. De vetverdeling in mijn lichaam is nu heel anders, dus mijn gezicht wordt ook al ronder. Mijn geslachtsdelen zijn behoorlijk gekrompen en mijn seksuele drang is ook afgenomen, maar dat vind ik niet erg.”

Roddy vertelt dat ze al enkele maanden als vrouw door het leven gaat. “Ik hou ervan en alles wat erbij komt kijken. Naar de kapper gaan, mijn nagels laten doen, jurken kopen, hoge hakken dragen, lingerie kopen.”

Ze vertelt ook dat ze als kind al de kleedjes van haar mama droeg en dat ze op school gepest werd om dat ze er vrouwelijk en dus zwak uitzag. Ze kon niet terugvechten.

Volgens de artsen lijdt Alves aan morfodysforie. Dat is een ziekte waarbij mensen een verstoord beeld van hun eigen lichaam hebben. Het ideaalbeeld dat ze voor ogen hebben, strookt niet met de menselijke vormen en werkelijkheid. Mensen met morfodysforie, en de nodige financiële middelen, gaan dan tot het uiterste om dat ideaalbeeld te kunnen creëren.

