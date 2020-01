Eupen evenaart Club Brugge met sterke oefentegenstanders in Qatar

De Nederlandse kampioen Ajax speelt komende week een oefenwedstrijd tegen Eupen. De Belgische eersteklasser doet dienst als alternatief voor de Turkse topclub Galatasaray. De Panda’s hadden op 11 januari ook al een oefenmatch tegen PSV op de planning staan.

Ajax treft op oefenstage in Qatar dus twee Belgische tegenstanders, want het speelt later ook tegen Club Brugge (11 januari) . De Amsterdammers, ook dit seizoen weer aan kop in de Eredivisie, zouden normaal tegen Galatasaray oefenen, maar de Turken verkozen wegens “een zakelijk geschil” niet naar de oliestaat af te zakken. Bij de zoektocht naar een andere tegenstander kwam Ajax bij Eupen terecht. Een datum voor het treffen is nog niet gekend.

De Panda’s zijn sinds 2012 onderdeel van de Qatarese Aspire Zone Foundation en worden gesponsord door Qatar Airways, waardoor het logisch is dat ze in het Aziatische land op winterstage zijn.