Rode Ster Belgrado krijgt nog 3 miljoen euro voor Anderlecht-flop Marko Marin

Marko Marin zet zijn carrière voort bij het Saoedische Al-Ahli. De club uit het Midden-Oosten stelde de Duitse spelmaker zondag voor. De dertigjarige Marin maakt de overstap van de Servische kampioen Rode Ster Belgrado, dat 3 miljoen euro vangt. In het voorjaar van 2015 verdedigde Marin een half seizoen de kleuren van Anderlecht.

De transfer van Marin komt ietwat als een verrassing. De voormalige Duitse international had zijn carrière in Servië opnieuw op de rails gekregen na enkele moeilijke jaren. Hij leidde Rode Ster vorig voorjaar naar de titel in Servië en werd er verkozen tot Speler van het Jaar. Voor het begin van dit seizoen werd hij benoemd tot nieuwe kapitein van de club.

Marin, die geboren werd in het voormalige Joegoslavië als kind van Servische en Bosnische ouders, brak in het vorige decennium in Duitsland door bij Borussia Mönchengladbach en Werder Bremen. Een transfer naar Chelsea volgde, maar daar kon hij de hoge verwachtingen niet waarmaken. De Blues leenden hem uit aan achtereenvolgens Sevilla, Fiorentina, Anderlecht en Trabzonspor, waarna Olympiacos hem in 2016 definitief overnam. In de zomer van 2018 streek hij neer in Belgrado.

Al-Ahli staat momenteel vierde in de Saoedische Premier League.